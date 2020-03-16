Ярославль, , 16:15 — REGNUM Капитан ярославского «Локомотива» шведский защитник Стеффан Крунвалль завершил профессиональную карьеру, сообщает портал Svt Sport.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 9 (1+8) очков при отрицательном показателе полезности «-6». За шесть матчей плей-офф Кубка Гагарина швед отдал одну голевую передачу.

Всего за 8 лет в стане «ярославцев» Крунвалль сыграл 495 матчей и набрал 201 (54+147) очков.

В России Крунвалль также успел сыграть за череповецкий «Северсталь». В 2013 году он завоевал золото чемпионата мира в составе сборной Швеции.