Ливерпуль, Великобритания, 16 марта 2020, 16:02 — REGNUM Самым дорогим составом игроков среди европейских футбольных клубов обладает «Ливерпуль». Об этом 16 марта сообщил исследовательский центр CIES Football Observatory.
Общая стоимость футболистов «Ливерпуля» составила более €1,405 млрд. На втором месте идёт «Манчестер Сити» (€1,361 млрд). Замыкает тройку «Барселона» (€1,1 млрд).
Отмечается, что в исследовании у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наибольшей трансферной стоимостью.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- «Ливерпуль» (Англия) — €1,405 млрд
- «Манчестер Сити» (Англия) — €1,361 млрд
- «Барселона» (Испания) — €1,17 млрд
- «Реал» (Испания) — €1,1 млрд
- «Челси» (Англия) — €1,008 млрд
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — €1,007 млрд
- ПСЖ (Франция) — €979 млн
- «Атлетико» (Испания) — €836 млн
- «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — €787 млн
- «Ювентус» (Италия) — €783 млн.