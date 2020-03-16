Ливерпуль, Великобритания, , 16:02 — REGNUM Самым дорогим составом игроков среди европейских футбольных клубов обладает «Ливерпуль». Об этом 16 марта сообщил исследовательский центр CIES Football Observatory.

Общая стоимость футболистов «Ливерпуля» составила более €1,405 млрд. На втором месте идёт «Манчестер Сити» (€1,361 млрд). Замыкает тройку «Барселона» (€1,1 млрд).

Отмечается, что в исследовании у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наибольшей трансферной стоимостью.

Топ-10 выглядит следующим образом: