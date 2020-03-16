Манчестер, Великобритания, 16 марта 2020, 15:56 — REGNUM Лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в феврале признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе клуба.
В голосовании португальский хавбек МЮ обошёл таких футболистов, как Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Маркос Алонсо («Челси»), Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») и Ник Поуп («Бёрнли»).
В феврале Фернандеш сыграл в трёх матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» одержал две победы и один раз сыграл вничью.
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