Лондон, , 15:25 — REGNUM Лондонский «Челси» может оштрафовать полузащитника Мейсона Маунта за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом 16 марта сообщает Mirror.

Отмечается, что 15 марта Маунта заметили на футбольной площадке в одном из лондонских парков. При этом все футболисты «Челси» должны находиться на карантине. Маунту теперь грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом.

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