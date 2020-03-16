Москва, , 14:40 — REGNUM Маршрут ралли-рейда «Шёлковый путь» в 2020 году будет полностью проходить по территории России. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ралли.

Отмечается, что организационный комитет соревнований изменил маршрут из-за пандемии коронавируса. Первоначально маршрут был проложен от Москвы через Казахстан до Пекина, гонка была запланирована с 3 по 16 июля.

Теперь гонка начнётся 3 июля в Москве на Красной площади и завершится 11 июля в Казани.

«Новый маршрут будет включать в себя восемь этапов по самым разнообразным ландшафтам на территории России. Гонщикам предстоит вести борьбу в степях, преодолевать барханы, а также песчаные, холмистые и лесные трассы», — говорится в сообщении.

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