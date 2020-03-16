Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM Первые исследования на коронавирус участников турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге дали отрицательный результат. Об этом заявил глава Международной шахматной федерации (FIDE), бывший вице-премьер Аркадий Дворкович на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дворковича, уже получены отрицательные результаты анализов у ряда участников.

«Тесты делают не ежедневно, а с определенной периодичностью», — добавил бывший чиновник.

Медицинские осмотры участников будут ежедневными, уточнил глава FIDE.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы коронавируса шахматная федерация решила отменить соревнования детей на полях турнира претендентов. Организаторы решили не подвергать риску детей.

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