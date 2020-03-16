Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Петербургские чиновники пока надеются провести чемпионат Европы по футболу в 2020 году вопреки коронавирусу. Городское правительство распорядилось сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для болельщиков в дни турнира, передает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению Смольного, бесплатно можно будет ездить по «маршрутам спортивных соревнований». Ими признаны все линии метро, электрички в пределах Петербурга и Ленобласти, трамваи №19 и №48, а также маршруты автобусных шаттлов.

Воспользоваться правом бесплатного проезда смогут участники турнира, волонтеры и аккредитованные журналисты — с 10 мая по 13 июля без ограничений по количеству поездок, а также зрители матчей — с полуночи в день проведения матча, указанного в билете, и до полуночи следующего дня.

Впрочем, судьба Евро-2020, который собирался принимать Петербург наравне с 11 другими городами Европы, остается под вопросом: во вторник, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференцию с представителями 55 европейских футбольных ассоциации, чтобы обсудить дальнейшие действия. Федерация Италии уже попросила перенести чемпионат из-за эпидемии.

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