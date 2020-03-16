Ростов-на-Дону, , 14:23 — REGNUM Футболисты «Ростов» были уверены, что смогут забить гол в ворота столичного «Локомотива» даже после первого гола. На это указал защитник жёлто-синих Евгений Чернов.

«В первые 30 минут мы играли лучше, но те восемь минут полностью перевернули ход матча. Первый гол — фантастический удар [Гжегожа] Крыховяка, следом были ещё две контратаки от «Локо». Мы верили, что сможем ещё забить, но, увы, получился только один гол», — отметил футболист.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 и опустился на четвёртую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Глава тренерского штаба донской команды Валерий Карпин в целом остался доволен игрой подопечных на поле.

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