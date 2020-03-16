Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Международная шахматная федерация (FIDE) отменила массовые детские соревнования в рамках турнира претендентов в Екатеринбурге. Об этом 16 марта заявил журналистам глава FIDE Аркадий Дворкович.

«К сожалению, мы ограничиваем массовые мероприятия. Это, прежде всего, массовые детские соревнования, которые мы не сможем провести», — сказал Дворкович.

Детские соревнования должны были пройти 17 и 18 марта, но из-за коронавируса было решено их отменить, чтобы минимизировать риски.

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