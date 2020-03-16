Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM На шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге приняты все необходимые меры для снижения риска заражения коронавирусом. Об этом 16 марта заявил журналистам глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

«Мы договорились, каким образом будем обеспечивать безопасность, включая ежедневные медицинские осмотры», — сказал Дворкович.

Он добавил, что на турнире все площадки оборудованы необходимыми средствами. Кроме того, для минимизации контактов разделены потоки участников, журналистов, зрителей и организаторов.

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