Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM Ситуация с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 «сломала» привычные спортивные календари. Такое мнение высказал главный тренер женской сборной России по гандболу и наставник гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин.

«На этот сбор приглашены новички, хотелось, чтобы они познакомились с тем, как работает национальная команда, и какие требования мы предъявляем. Вся эта ситуация с коронавирусом сломала привычные спортивные календари. В ситуации, когда международный календарь на ближайшие недели фактически отменён, очень хочется, чтобы без проблем завершились внутренние соревнования, чемпионат и Кубок России», — сказал испанский специалист в интервью порталу rushandball.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время игроки сборной России по гандболу отправились в подмосковный Новогорск для подготовки к отбору на Олимпиаду-2020. В список включены девять игроков ростовской команды.

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