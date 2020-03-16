Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Участники шахматного турнира претендентов сдали первые тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Об этом 16 марта заявил журналистам глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

«Некоторые участники уже это сделали, уже пришли отрицательные результаты анализов», — сказал Дворкович.

Он добавил, что тесты делают не каждый день, а с определённой периодичностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге стартует турнир претендентов за звание чемпиона мира по шахматам. Турнир пройдёт с 17 марта по 3 апреля.