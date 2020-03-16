Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 12:39 — REGNUM С 10 по 13 марта в Санкт-Петербурге проходит Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Соревнования проходят в СШОР №3 на улице Ушинского.
Чемпионат собрал лучших спортсменов в разных возрастных категориях, чтобы разыграть призовые места. Атлеты продемонстрировать свои умения выполнения гимнастических упражнений на таких снарядах как гимнастические брусья, брёвна, кольца и перекладины.
Лучшие моменты запечатлел фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин.
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