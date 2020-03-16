16 марта 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM С 10 по 13 марта в Санкт-Петербурге проходит Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Соревнования проходят в СШОР №3 на улице Ушинского.

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат собрал лучших спортсменов в разных возрастных категориях, чтобы разыграть призовые места. Атлеты продемонстрировать свои умения выполнения гимнастических упражнений на таких снарядах как гимнастические брусья, брёвна, кольца и перекладины.

Лучшие моменты запечатлел фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин.

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей Андрей Пронин © ИА REGNUM

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