Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Матиас Норманн после поражения в матче с «Локомотивом» (1:3) высказался о результатах встречи, отметив, что жёлто-синие выглядели достойно.

«Возможно, мы чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то не хватило везения. Сейчас трудно объяснить это всё, думаю, тренерский штаб разберёт все ошибки. Считаю, что кроме тех восьми минут в первом тайме, все остальное время мы играли в хороший футбол. Валерий [Карпин] такого же мнения. Нам нужно продолжать играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо», — отметил хавбек.

ИА REGNUM напоминает, что наставник жёлто-синих Валерий Карпин не исключил, что на подопечных оказал влияние первый забитый соперниками гол. При этом, несмотря на проигрыш, тренер остался доволен игрой подопечных на поле.

Читайте ранее в этом сюжете: Тренер ФК «Ростов»: «Возможно, после первого мяча подсели психологически»