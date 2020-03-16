Нур-Султан, , 11:14 — REGNUM Казахстанский «Барыс» снялся с плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса. Об этом 16 марта сообщается на официальном сайте клуба.

«Хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Барыс» не сможет провести матчи плей-офф КХЛ на территории Казахстана в связи с указом президента страны о введении чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий с 15 марта по 15 апреля.

Напомним, «Барыс» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ и должен был сыграть с «Сибирью». Первый матч должен был состояться 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за опасности коронавируса от участия в плей-офф отказался финский «Йокерит».

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