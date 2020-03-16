Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал возможность приостановки матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса COVID-19.

«Когда будет приятно решение, тогда и решим, что делать. Есть много нюансов, ответов на которые ещё нет», — сказал наставник жёлто-синих.

ИА REGNUM ранее сообщало, что из-за распространения коронавируса российский чемпионат по футболу может быть приостановлен. Такое решение может быть принято после рекомендаций УЕФА. Конференция союза состоится 17 марта.

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