Вашингтон, 16 марта 2020, 10:09 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может продлить перерыв в сезоне из-за коронавируса. Об этом 16 марта сообщает ESPN.
Отмечается, что руководство НБА обсуждает с владельцами команд возможность возобновления сезона не ранее середины июня.
При этом матчи могут пройти без зрителей, поэтому для уменьшения расходов они будут сыграны на тренировочных площадках, а не на основных аренах команд.
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