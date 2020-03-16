Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может продлить перерыв в сезоне из-за коронавируса. Об этом 16 марта сообщает ESPN.

Отмечается, что руководство НБА обсуждает с владельцами команд возможность возобновления сезона не ранее середины июня.

При этом матчи могут пройти без зрителей, поэтому для уменьшения расходов они будут сыграны на тренировочных площадках, а не на основных аренах команд.

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