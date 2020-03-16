Канберра, , 10:02 — REGNUM В чемпионате Австралии по футболу оставшиеся матчи пройдут без зрителей из-за коронавируса. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Федерации футбола страны.

Отмечается, что окончание турнира запланировано на 24 апреля, когда пройдёт последний, 29-й тур в чемпионате.

В настоящее время лидером турнирной таблицы является «Сидней», который набрал 47 очков после 19 матчей. Вторым идёт «Мельбурн Сити» (37 очков, 21 матч). Замыкает тройку «Веллингтон» из Новой Зеландии (36 очков, 20 матчей).