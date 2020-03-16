Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в целом остался доволен действиями своих подопечных на поле, несмотря на проигрыш «Локомотиву» (Москва) (1:3). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«В первые 30 минут одна команда создавала моменты, а другая ударила с 35 метров и мяч залетел в ворота. После этого пропустили в контратаках. Такое бывает в футболе, что играет одна команда, а забивает другая. Возможно, после первого мяча подсели психологически. Тяжело, когда у тебя ничего не залетает, а соперник забивает таким ударом. Можно говорить что угодно, но если «Ростов» и дальше будет играть так, как в начале игры, то все будет хорошо», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что футбольная баталия состоялась на «Ростов Арене» 15 марта. Хозяева поля проиграли гостям со счётом 1:3. Поддержку на стадионе оказали более 30 тыс. болельщиков. В настоящее время подопечные Валерия Карпина занимают четвёртую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. «Ростов» опережают «Краснодар» и столичный «Локомотив» (по 41 очку у каждой команды) и петербургский «Зенит» (50 очков).