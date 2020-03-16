Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 09:28 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда отметился голом в первом матче за бразильский клуб «Ботафого».

Хонда реализовал пенальти на 29-й минуте матча с «Бангу» в Лиге Кариока в штате Рио-де-Жанейро.

Отметим, что 33-летний Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее он играл за ЦСКА, «Милан», «Пачуку», «Мельбурн Виктори», а последним его клубом был «Витесс».

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