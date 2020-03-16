Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM В Екатеринбурге стартует турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. 16 марта состоится церемония открытия, а 17 марта соперники сыграют первый тур.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров, в том числе трое из России — Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Также сыграют Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и два представителя Китая — Ван Хао и Дин Лижэнь.

Напомним, победитель турнира претендентов, который состоится с 17 марта по 3 апреля, сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Добавим, что турнир проходит на фоне распространения коронавируса. Зрителей в игровой зал не допустят. В Международной федерации шахмат (ФИДЕ) заявили, что полностью следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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