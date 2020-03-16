Владивосток, , 07:52 — REGNUM Постановление о строительстве грандиозного спортивного объекта подписала председатель правительства Приморья Вера Щербина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Согласно проекту, ледовый комплекс будет состоять из двух полей общей площадью 3 256 кв. м. Стоимость объекта оценивается в 979 946,43 тыс. рублей. Строительство будет вестись с 2020 по 2022 годы. Ожидается, что часть средств будет предоставлено из краевого бюджета, а часть придёт в форме федеральных дотаций. Комплекс будет построен на острове Русский напротив Академии МЧС.

«Почти 59 млн рублей будут выделены из регионального бюджета, также власти привлекут федеральные средства в размере 921 млн рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2022 года», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Россия примет чемпионат мира по хоккею с мячом.