Екатеринбург, , 05:02 — REGNUM В Свердловской области отдельные спортивные мероприятия проводятся даже несмотря на ситуацию вокруг коронавируса. Об этом главе Минспорта России Олегу Матыцину заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает областной Департамент информполитики.

Турнир «Большого шлема» отменён по решению Международной федерации дзюдо. Кроме того, в регионе введены определённые ограничения, в частности, по количеству человек в одном месте.

Тем не менее власти региона надеются принять чемпионат Европы по самбо. А уже 16 марта открывается шахматный Турнир претендентов, отметил Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Свердловской области активно готовятся к Универсиаде. Напомним, она пройдёт в 2023 году.