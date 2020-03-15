Мехико, , 23:44 — REGNUM В Мексике из-за коронавируса приостановили проведение всех футбольных матчей чемпионата страны. Об этом 15 марта говорится в заявлении руководства высшего дивизиона чемпионата страны.

«Чемпионат будет приостановлен с конца 10-го тура лиги, который завершается сегодня встречей между «Америкой» и «Крус Азуль», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Мексике выявлено 15 новых случаев заражения новым коронавирусом. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 на территории страны достигло 41. Кроме того 155 человек находятся под подозрением. Результаты тестирования по ним станут известны в ближайшее время.

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