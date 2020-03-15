Ньон, Швейцария, , 23:38 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует вынести на рассмотрение вопрос о переносе чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу — 2020 на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

По данным журналистов, руководство УЕФА во время видеоконференции во вторник, 17 марта, предложит представителям европейских ассоциаций несколько вариантов возможного проведения ЧЕ, турнир может быть перенесен либо на осень или зиму 2020 года, либо на лето 2021 года.

Представители телеканала отмечают, что наиболее предпочтительным вариантом проведения чемпионата для УЕФА является лето 2021 года.

Напомним, ранее член совета ФИФА и исполнительный член УЕФА Эвелина Кристиллин заявила, что рассматривается возможность переноса чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу — 2020 на следующий год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год – член совета ФИФА