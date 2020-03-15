Ростов-на-Дону, , 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:3, прошла 15 марта на «Ростов Арене».

В составе гостей голевыми действиями отметились Сергей Песьяков (автогол), Рифат Жемалетдинов и Гжегож Крыховяк. У хозяев поля мяч забил Ивелин Попов (пенальти).

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Клуб «Ростов», в активе которого 38 баллов, находится на четвертой позиции.

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