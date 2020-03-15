Москва, , 18:37 — REGNUM Футболисты московского клуба ЦСКА не смогли переиграть команду «Уфы» в домашнем матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 0:0, прошла 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Уфа», в активе которого 27 баллов, находится на девятой позиции.

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