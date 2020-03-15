Стокгольм, , 18:41 — REGNUM В Федерации хоккея Швеции приняли решение о досрочном окончании национального чемпионата по хоккею из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Шведской хоккейной лиги.

Отмечается, что прекращены все мужские и женские соревнования. Таким образом, в Швеции в этом году не будут определены победители национального чемпионата, а команды не смогут осуществить переход между дивизионами.

Данное решение было принято на внеочередном заседании в субботу, 14 марта, в котором принимали участие представители всех хоккейных лиг страны.

Напомним, ранее во Франции национальная федерация футбола отменила на неопределённый срок все футбольные матчи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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