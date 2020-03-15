Сочи, Краснодарский край, , 16:26 — REGNUM Футболисты клуба «Сочи» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 2:0, прошла 15 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе победителей голевыми действиями отметились полузащитник Кристиан Нобоа и хавбек Андрей Мостовой.

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Клуб «Краснодар», набравший 41 балл, находится на второй позиции.

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