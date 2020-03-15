Лос-Анджелес, США, 15 марта 2020, 01:49 — REGNUM На турнире Fight Night 170 боец ММА из России Алексей Кунченко уступил Элизеу дос Сантосу. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Бойцы находились в полусреднем весе. Бой продлился все три раунда.
Победа была засчитана по очкам спортсмену из Бразилии. Это второе поражение Кунченко из четырех поединков на в UFC.
Как сообщало 11 августа ИА REGNUM, Алексей Кунченко уступил бойцу из Бразилии Гилберту Бернсу на турнире UFC Fight Night 156 в Монтевидео.
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