Монако, , 22:56 — REGNUM Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выступающий за команду «Монако», продлил контракт с клубом до 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Монако» объявляет о продлении контракта А. Головином еще на один сезон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежнее соглашение 23-летнего полузащитника с клубом заканчивалось летом 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, российский футболист Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года.