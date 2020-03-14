Тула, , 21:37 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили казанскому «Рубину» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 0:1, прошла 14 марта на стадионе «Арсенал» в Туле.

Героем встречи в составе гостей стал Зурико Давиташвили, который забил мяч на 43-й минуте.

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Тульский «Арсенал», набравший 28 баллов, находится на седьмой позиции.

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