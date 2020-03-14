Ньон, Швейцария, , 21:02 — REGNUM Член совета ФИФА и исполнительный член УЕФА Эвелина Кристиллин заявила, что рассматривается возможность переноса чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу — 2020 на следующий год из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта она сообщила газете Il Mattino.

Футбольный мяч Armando Sobrino

Она отметила, что поскольку все пять ведущих европейских лиг закрыты, у них не будет времени завершить свои сезоны до того, как турнир начнется 12 июня.

«Я не интерпретирую мысли других членов исполнительной власти, но я считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных лиг, откладывая евро на год. Поэтому мы оцениваем возможность перенести ли Евро-2020 на следующий год», — подчеркнула Кристиллин.

Напомним, 17 марта должна состояться встреча 55 ассоциаций — членов УЕФА. ЧЕ-2020 года должен был пройти с 12 июня по 12 июля (в том числе в Санкт-Петербурге).

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