Париж, , 19:46 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Фуркад преодолел дистанцию за 31 минуту и 25,4 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Мартен Фуркад, являющийся пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира, объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Фуркад сердечно благодарит своих соперников по биатлонным соревнованиям за те яркие эмоции, что он испытывал во время различных гонок.

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