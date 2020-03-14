Тула, , 18:26 — REGNUM 14 марта в Туле на стадионе «Арсенал» в рамках 22-го тура РПЛ встретятся команды «Арсенал» и «Рубин». На матче будет работать бригада арбитров: Сергей Лапочкин, Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков и Анатолий Жабченко.

«Арсенал»: Михаил Левшов, Максим Беляев, Виктор Альварес, Александр Денисов, Гия Григалава, Горан Чаушич, Георги Костадинов, Сергей Ткачев, Дании Лесовой, Эванс Кангва, Евгений Луценко.

«Рубин»: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Александр Зуев, Олег Данченко, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Оливер Нелсон, Никита Макаров, Зурико Давиташвили, Иван Игнатьев.