Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM 14 марта на стадионе «Крестовский» в рамках 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2019/20 встретились коллективы «Зенит» и «Урал». Игра завершилась разгромным поражением «шмелей» со счетом 1:7.

MVP встречи с оценкой 10 был признан иранский форвард Сердар Азмун, оформивший хэт-трик, отдавший голевую передачу, выигравший 1 воздушную дуэль и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 71%.

Забитые мячи: Сердар Азмун (Магомед Оздоев) 8 — 1:0, Артем Дзюба 12 — 2:0, Сердар Азмун 16 — 3:0, Малком (Жустино Дуглас) 27 — 4:0, Сердар Азмун (Малком) 61 — 5:0, Андрей Панюков (пенальти) 65 — 5:1, Себастьян Дриусси (Сердар Азмун) 70 — 6:1, Артем Дзюба (пенальти) 72 — 7:1.

Желтые карточки: Игорь Калинин — 62, Леон Мусайев — 75.

«Зенит»: Лунев, Дуглас, Иванович, Ракицкий (Кузяев ↑ 80), Караваев, Оздоев (Шамкин ↑ 73), Жирков (Мусайев ↑ 46), Малком, Дриусси, Азмун, Дзюба.

«Урал»: Годзюр, Мамин, Вилюш (Поляков ↑ 46), Кулаков, Калинин, Аугустыняк, Бикфалви, Ефремов (Юсупов ↑ 54), Димитров (Шаболин ↑ 67), Егорычев, Панюков.

«Зенит», одержав 15-ю победу в сезоне и набрав 50 очков, укрепился на первом месте. «Урал» с 25-ю баллами опустился на 10-ю позицию.

Статистика встречи («Зенит"/ «Урал»)

Удары 20/7

Удары в створ ворот 16/5

Владение 52%/48%

Нарушения 9/10

Корнеры 7/4

Эта победа стала для «сине-бело-голубых» самой крупной в текущем сезоне во всех турнирах. Ранее самой успешной игрой был матч 13-го тура РПЛ против «Ростова», завершившийся победой «Зенита» со счетом 6:1.