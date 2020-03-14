Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Первая половины матча 22-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между командами «Зенит» и «Урал» завершилась крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0.

Забитые мячи: Сердар Азмун (Магомед Оздоев) 8 — 1:0, Артем Дзюба 12 — 2:0, Сердар Азмун 16 — 3:0, Малком (Жустино Дуглас) 27 — 4:0.

Гол бразильского вингера Малкома на 27-й минуте стал для нападающего первым в сезоне во всех тунирах.

Лучшим игроком первого тайма с оценкой 8,80 по версии whoscored стал Сердар Азмун, оформивший дубль и выигравший 1 верховое единоборство. Точность передач иранца составила 80%.

На данный момент «Зенит», набрав 50 очков, укрепился на первой позиции. «Урал» с 25-ю баллами опустился на 10-е место.