Оренбург, , 16:11 — REGNUM Футболисты клуба «Оренбург» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:3, прошла 14 марта на стадионе «Газовик».

В составе победителей голевыми действиями отметились Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Резиуан Мирзов. У проигравших мяч забил Джоэль Фамейе.

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Оренбург», набравший 23 балла, находится на одиннадцатой позиции.

Читайте также: «Спартак» проведёт закрытую тренировку из-за коронавируса