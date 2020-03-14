Париж, , 08:58 — REGNUM Известный французский биатлонист Мартен Фуркад, являющийся пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира, объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Об этом Фуркад написал накануне, 13 марта, на своей странице в социальной сети Facebook.

Фуркад сердечно благодарит своих соперников по биталонным соревнованиям за те яркие эмоции, что он испытывал во время различных гонок.

Также он благодарит свою команду, болельщиков из разных стран мира, средства массовой информации.

«Я оставляю часть своей жизни позади, и воодушевлен всем, что еще предстоит построить. <…> ы превратили мою карьеру в коллективную гонку. Время прощаться. Спасибо вам», — написал Фуркад.

Ожидается. что свою завершающую гонку в карьере Фуркад проведет сегодня, 14 марта в Контиолахти. Он примет участие в пасьюте.

Стоит отметить, что нынешний чемпионат мира для Фуркада был довольно неудачным. Впервые он не завоевал ни одной медали.

Фуркад пришёл к финишу шестым в спринте, пятым — в гонке преследования, 39-м — в индивидуальной гонке и 24-м в масс-старте. Кроме того, он принял участие в эстафете, в которой французская команда стала шестой, и смешанной эстафете (восьмое место).