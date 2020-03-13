Кардифф, Великобритания, , 23:25 — REGNUM Причинами катастрофы самолета, на котором находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, стали многочисленные нарушения правил безопасности. Из доклада Комиссии по расследованию авиационных происшествий стало известно, что у пилота самолета Дэвида Ибботсона отсутствовали права на управление воздушным судном.

Самолет потерял управление при выполнении поворота в ручном режиме. В докладе комиссии говорится, что «самолет начал разваливаться в воздухе, маневрируя на скорости, которая существенно превышала допустимую».

Крушение самолета произошло 21 января 2019 года во время трансфера игрока из «Нанта» в «Кардифф Сити». Сумма сделки составляла около 15 миллионов фунтов.