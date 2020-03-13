Москва, , 22:17 — REGNUM 13 марта в рамках онлайн-турнира ESEA MDL Season 33 Europe на карте Nuke встретились коллективы Spirit и Demolition Crew. Игра завершилась победой команды из СНГ со счетом 16:9.

Наибольшее количество «убийств» (28) и внесенного урона за раунд (119,8) совершил российский киберспортсмен Борис «magixx» Воробьев. Наибольшее количество «убийств» из снайперской винтовки (9) совершил Бастиан «ayken» Шендзелорц.

Также стоит отметить вклад Николая «mir» Битюкова, который за 25 раундов семь раз выводил Team Spirit вперед по численности.

По итогам игрового дня Team Spirit заняли первое место группы А, одержав 12-ю победу и набрав 36 очков. Demolition Crew с 12-ю баллами расположился на 15-й строчке.