Грозный, , 21:29 — REGNUM 13 марта на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 22-го тура РПЛ встретились коллективы «Ахмат» и «Динамо» (Москва). Противостояние завершилось боевой победой гостей со счетом 3:2. На игру работала бригада арбитров: Виталий Мешков, Дмитрий Березнев, Владислав Назаров и Станислав Васильев.

MVP встречи был признан немецкий хавбэк Максимилиан Филипп, заработавший оценку 8.62, совершивший 4 успешные обводки и 2 отбора. Точность передач футболиста составила 86%.

«Динамо», набрав 30 очков, временно поднялся на шестую позицию в таблице РПЛ. «Ахмат» с 20-ю баллами опустился на последнее место.

Забитые мячи: Одисе Роши (Раванелли) 10 — 1:0, Константин Рауш (Максимилиан Филипп) 26 — 1:1, Максимилиан Филипп (пенальти) 50 — 1:2, Дмитрий Скопинцев 86 — 1:3, Денис Глушаков 89 — 2:3.

Желтые карточки: Харин — 31, Паршивлюк — 42, Раванелли — 45, Анхель — 48, Уциев — 50, Бериша — 79, Роши — 90, Комличенко — 90.