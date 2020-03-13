Копенгаген, , 20:42 — REGNUM 13 марта в рамках онлайн турнира ESEA MDL Season 33 Europe был разыгран матч между командами Singularity и Unicorns of Love на карте Nuke. Игра завершилась победой датчан со счетом 16:7.

Самым ценным игроком встречи стал 22-летний датский киберспортсмен Каспер «Celrate» Андерсен, настрелявший статистику 23−2-14. K/d игрока составил 1,64, а средний урон за раунд — 97,3. Наибольшее количество «убийств» из снайперской винтовки совершил Андреас «Andyy» Шафер — 11.

Датская команда Singularity, одержав шестую победу и набрав 18 очков, поднялась на 12-ю строчку. Unicorns of Love с 12-ю баллами расположились на 16-й позиции.