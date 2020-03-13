Берн, , 19:57 — REGNUM Юниорский чемпионат мира по хоккею среди юношей до 18 лет может пройти осенью, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

«В настоящий момент ИИХФпрорабатывает возможность проведения юниорского чемпионата мира осенью 2020 года.

Игроки сборной U18 отправятся в расположение клубов и продолжат хоккейный сезон выступлением в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

ФХР планирует проведение учебно-тренировочного сбора для кандидатов в команду после завершения плей-офф МХЛ», — сообщили в Федерации хоккея России.

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