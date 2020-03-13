Ярославль, 13 марта 2020, 19:34 — REGNUM В Ярославле на внутригородских маршрутах введена безналичная оплата проезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
С 13 марта оплатить проезд можно банковской картой. Речь идет только о маршрутах, которые обслуживает АО «ПАТП-1». Предприятие принадлежит мэрии Ярославля.
«В следующую пятницу аналогичная система появится в троллейбусах и трамваях», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.
Всего в «ПАТП-1» работает 174 автобуса. В маршрутных такси по-прежнему пассажиров возят за наличные.
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