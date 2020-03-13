Хельсинки, , 19:05 — REGNUM Финская хоккейная лига была досрочно завершена в связи с распространением пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Liiga. Победитель сезона 2019−2020 годов выявлен не будет.

«Лига и её клубы понесут большие финансовые потери, но, как сказал вчера президент страны Саули Нийнистё: «Экономика — это всего лишь экономика». Наша нация переживёт это, и мы тоже. Это требует напряжённой работы, но я абсолютно уверен, что хоккейное сообщество готово к этому», — цитирует слова председателя Финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена официальный сайт организации .

Отметим, что ранее стало известно о досрочном завершении чемпионата объявили представители двух высших дивизионов Швейцарии.