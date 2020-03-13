Берн, , 18:44 — REGNUM Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отмене предстоящего юниорского чемпионата мира до 18 лет из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации

Турнир должен был пройти в Анн-Арборе, США с 16 по 26 апреля.

Ранее было объявлено о приостановке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Отметим, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал запрет о пересечении границы людям, прибывшим из Шенгенской зоны.

Также ИИХФ отменила женский чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде, из-за коронавируса.