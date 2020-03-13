Ливерпуль, Великобритания, , 18:26 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о решении АПЛ приостановить чемпионат из-за пандемии коронавируса.

«Не думаю, что сейчас тот момент, когда мысли футбольного тренера важны, но понимаю, что наши болельщики хотят услышать команду, поэтому я выскажусь.

Прежде всего, мы должны сделать все возможное, чтобы защитить друг друга. Я имею в виду в контексте общества. Так должно быть всегда, но сейчас это важно как никогда.

Я уже говорил, что футбол кажется самым важным из наименее важных вещей. Сегодня футбол и футбольные матчи не важны вообще.

Конечно, нам не хочется играть перед пустым стадионом, не хочется, чтобы матчи или турниры приостанавливали, но если это поможет одному человеку оставаться здоровым — всего лишь одному, — мы сделаем это без вопросов.

Если речь идет о выборе между футболом и благами общества в целом, то нет никаких сомнений. Сегодняшнее решение принято с целью обеспечить безопасность людей. Мы полностью поддерживаем решение.

Мы видели, как члены команд-конкурентов заражались. Этот вирус показал, что футбол не дает иммунитета. Наши мысли и молитвы с нашими клубами-конкурентами и людьми, которые пострадали от этого.

Никто из нас сейчас не знает, что будет в итоге, но как команда мы должны верить, что власти принимают решения на основе здравого смысла и морали.

В настоящий момент, когда так много людей нашего города, региона, страны и всего мира сталкиваются с тревогой и неуверенностью, было бы совершенно неправильно говорить о чем-либо, кроме того чтобы люди следовали советам экспертов и заботились о себе и друг друге.

Послание от команды нашим болельщикам касается только вашего благополучия. Поставьте здоровье на первое место. Не рискуйте. Подумайте об уязвимых слоях общества.

Пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге», — сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в своем послании болельщикам.