Рим, , 18:10 — REGNUM

Проведение велогонки «Джиро д'Италия« отложено на неопределенное время, сообщили организаторы в пятницу, 13 марта.

Первые три этапа традиционной велогонки должны были пройти по территории Венгрии, власти которой официально запретили проведение мероприятия.

По данным на 12 марта, от коронавируса в Италии умерли 1016 человек, количество жертв за сутки выросло более чем на 20%. Всего коронавирусом заражены 12 839 человек, что также более чем на 20% больше, чем днем ранее. Выздоровели 1258 граждан, в сравнении с данными 11 марта этот показатель увеличился также на 20%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров, заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т.п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.