Лозанна, Швейцария, , 17:46 — REGNUM Международная федерация волейбола выступила заявлением о переносе проведения Лиги наций из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Предварительный этап турнира должен был проходить в период с 22 мая по 21 июня. Финальный раунд — с 1 по 5 июля. Женский предварительный этап должен состояться с 19 мая по 21 июня. Финальный этап в те же сроки, что у мужчин.

Новые даты проведения чемпионата будут объявлены после ближайшей Олимпиады 2020 года в Токио.