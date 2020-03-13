Лозанна, Швейцария, 13 марта 2020, 17:46 — REGNUM Международная федерация волейбола выступила заявлением о переносе проведения Лиги наций из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.
Предварительный этап турнира должен был проходить в период с 22 мая по 21 июня. Финальный раунд — с 1 по 5 июля. Женский предварительный этап должен состояться с 19 мая по 21 июня. Финальный этап в те же сроки, что у мужчин.
Новые даты проведения чемпионата будут объявлены после ближайшей Олимпиады 2020 года в Токио.